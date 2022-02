Luisão: «Benfica e Ajax identificam-se até na filosofia de ideias»

Luisão abordou esta quarta-feira a receção do Benfica ao Ajax , em jogo da 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões e para o qual pediu para que os jogadores desfrutem, pelo facto de o Benfica não chegar a esta fase da prova há cinco épocas."Desfrutar pela qualidade do jogo, há cinco anos que Benfica não atinge esta fase da Champions. Há responsabilidade por aquilo que todos esperam", começou por dizer o diretor técnico e performance no Futebol Profissional das águias, à Eleven Sports, para depois fazer comparações: "Os dois clubes identificam-se, até na filosofia de ideias, são dois ícones."Questionado sobre se o Benfica está preparado para este duelo, após ter enfretanto Bayern Munique e Barcelona na fase de grupos, Luisão foi taxativo. "Enfrentámos essas duas equipas há alguns meses. Temos de estar preparados. O Ajax tem um caudal ofensivo muito forte. Depois deste período não dá muito para opinar. É ver o que acontece", afirmou."Após Boavista? Quando se sai de uma competição e entra na Champions, a motivação está lá no alto. Há que buscar de positivo o que se fez no Bessa e transferir para este jogo", finalizou.