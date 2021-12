Luisão e o duelo com Ajax: «Fez uma primeira fase espetacular e vai ser um adversário difícil»

O diretor técnico do Benfica, Luisão, destacou esta segunda-feira a fase de grupos "espetacular" do Ajax na Liga dos Campeões e considerou que os encarnados vão ter pela frente "um grande adversário" nos oitavos de final.

"Sabemos que vai ser difícil. O Ajax fez uma primeira fase espetacular e vai ser um adversário difícil. Já defrontámos uma equipa holandesa esta época e sabemos que temos um grande adversário pela frente", afirmou Luisão, em declarações divulgadas pela UEFA.

O Benfica defronta os holandeses do Ajax nos oitavos de final da Champions, ditou a repetição do sorteio, hoje realizada em Nyon, na Suíça.

A formação comandada por Jorge Jesus, que ficou no segundo lugar do grupo E, atrás do Bayern Munique e à frente do FC Barcelona, joga o primeiro jogo na Luz, em 23 de fevereiro, e o segundo em Amesterdão, em 15 de março.

"Vai ser um clássico entre duas equipas com tradições europeias. Queremos passar e seguir para os quartos de final. Jogamos o primeiro jogo em casa, em fevereiro, e queremos chegar a jogo numa espiral vitoriosa e em crescendo", disse o antigo capitão do Benfica.

Os encarnados estão pela quinta vez nos oitavos de final, que ultrapassaram em 2005/06 (Liverpool), 2011/12 (Zenit) e 2015/16 (Zenit) e nos quais caíram apenas em 2016/17 (Borussia Dortmund).

No sorteio inicial, que a UEFA anulou devido a problemas técnicos, o Benfica tinha sido sorteado com o Real Madrid.