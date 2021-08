Luisão e o fogo de artifício durante a noite: «Foi lamentável»

Luisão considerou lamentável o episódio vivido esta noite pelo plantel do Benfica antes do duelo com o PSV, com uma sessão de fogo de artifício junto ao hotel às 4 da manhã.





"Foi lamentável, é a única coisa que posso dizer. Mas o nosso foco não mudou por causa disso. Só posso dizer isso, é lamentável. Sabemos o que acontece por trás disso, mas o foco do Benfica não muda por causa disso, mesmo sendo durante a noite", assegurou o antigo defesa das águias, em declarações à TVI.Atual diretor técnico e performance do Benfica, Luisão foi retirou a pressão para este jogo do ponto de vista financeiro e assegurou que, lá dentro do relvado, os jogadores irão dar tudo. "Temos um presidente, o Rui Costa, que tem preparado tudo e é muito competente. O Braz chegou e é espetacular no trabalho que faz. O que cabe a nós, lá dentro, é só dizer que o Benfica está preparado. Fez uma preparação muito boa, concentrada e que isso se reflita dentro do campo. É uma noite de decisão e que haja um resultado positivo."