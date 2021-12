Luisão e o possível afastamento da Champions: «Não foi tema aqui dentro»

A poucos minutos da bola começar a rolar no Estádio da Luz, Luisão admitiu estar "ansioso", confessando ainda que o grupo só pensa no apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões.





"Sinto-me ansioso. É um jogo de Champions, o último da fase de grupos, a oportunidade de vencer e atingir a próxima fase, então estou ansioso. Falando da equipa, sente-se preparada. Fizemos de tudo o que tínhamos de fazer para que dentro de campo as coisas aconteçam e a equipa está toda motivada para este jogo", disse o antigo capitão, aos microfones da Eleven Sports.

O desaire com o rival Sporting já lá vai e Luisão sublinhou a importância de saber separar os cenáris. "O último resultado foi um golpe duro. Importante para nós é saber separar as coisas. Saber o que é o campeonato, como nos sentimos após aquela derrota, e era importante vencermos aquele jogo, mas agora é uma eliminatória, noventa minutos onde podemos decidir. A possível não passagem da fase de grupos não foi tema aqui dentro porque estamos confiantes para vencer este jogo e passar", atirou.



Admitindo ter saudades de viver a "adrelina" dentro das quatro linhas, o antigo camisola 4 deixa elogios à equipa. "Temos uma equipa que defensivamente é muito forte, na saída na transição também é forte, no ataque posicional forte", sustentou, aproveitando ainda para deixar uma mensagem aos adeptos: "A mensagem que passo para fora é a mesma que passamos aqui dentro. Saber o quão importante é ser maduro suficiente para saber separar o que é a derrota no campeonato e a derrota agora e o adepto perceber que faz parte destes 90 minutos também. E têm que jogar também e pensar positivo. Fazer de todos, um só."



Sobre se a equipa técnica estará atenta ao jogo de Munique, Luisão anteviu, entre risos, reações das bancadas. "Não vale a pena acompanharmos porque vai haver alguma reação do público, não vão conseguir conter", disse.