Luisão elogia Vertonghen: «O que vi dele na última semana foi incrível»

Luisão, diretor-técnico do Benfica, elogiou a forma como Jan Vertonghen se empenhou na recuperação, para o encontro com o PSV Eindhoven. O central, que se lesionou diante do Spartak, no Estádio da Luz, começa o encontro de hoje no banco. No entender do antigo futebolista, o internacional belga é um exemplo para o plantel.





"O que ele mostrou para estar envolvido numa final como esta é muito importante", atirou Luisão, à TVI. "O Jan dispensa comentários. O que eu vi dele na última semana foi incrível, passa para o grupo. É um jogador de alto nível, que revela muita responsabilidade no dia-a-dia", acrescentou.