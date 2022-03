Luisão garante "equipa preparada para dar além de 100%"

O diretor-técnico do Benfica, Luisão, deu conta do sentimento reinante no plantel dos encarnados para o embate com o Ajax. "Este é o jogo mais importante por ser o de hoje, por ser para a Champions e por termos três mil adeptos a encher as ruas de Amesterdão a apoiar-nos. Sentimos esse responsabilidade e queremos desfrutar do jogo", afirmou o dirigente à TVI.Em pleno relvado do Johan Cruijff Arena, o antigo central desvalorizou a questão de o desfecho desta eliminatória ser determinante para o resto da época. "O jogo é tão importante que não dá para pensar no que vem a seguir. Há que valorizar o que foi feito até aqui, dar mérito a todos que fizeram com que o Benfica chegue forte a esta eliminatória", frisou o brasileiro.Quanto ao facto de o Benfica já não chegar aos 'quartos' da Liga dos Campeões desde 2015/16, Luisão pegou pela positiva. "Isso é sempre motivante para nos desafiarmos. Há que jogar também com a nossa história, apesar de o mais importante ser apresentar em campo o que temos agora. A nossa equipa está preparada para dar além de 100%", sublinhou, confiante.