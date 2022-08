Luisão lembra Chalana: «Uma pessoa com um coração incrível»

O diretor-técnico e de performance do Benfica, Luisão, lamentou hoje profundamente a morte do antigo futebolista e treinador do clube Fernando Chalana, recordando "um dos maiores" da história do emblema lisboeta e "uma pessoa com um coração incrível".

"Muito triste com essa notícia logo pela manhã. Descansa em paz, senhor Chalana, 'Chalanix'. Um dos maiores da história do Benfica e uma pessoa com um coração incrível", escreveu o dirigente dos 'encarnados' na rede social Instagram, numa publicação acompanhada por uma fotografia de ambos.

Luisão, que jogou no Benfica durante 15 anos, entre 2003 e 2018, chegou a ser treinado por Chalana na parte final da temporada 2007/08, quando o 'Pequeno Genial' assumiu o comando das 'águias', após a demissão do espanhol José Antonio Camacho.

O antigo futebolista Fernando Chalana morreu hoje aos 63 anos, informou nas redes sociais o Benfica, clube no qual o avançado fez grande parte da carreira.

"Fernando Chalana, o nosso Pequeno Genial, faleceu, aos 63 anos, na madrugada desta quarta-feira, 10 de agosto", lê-se numa mensagem dos 'encarnados' no Twitter.

Com início da formação no Barreirense, Chalana, 27 vezes internacional por Portugal, chegou ao Benfica em 1974/75, ainda com idade de júnior e mudou-se em 1984/85 para o Bordéus, clube no qual esteve três anos antes de regressar às 'águias', terminando a carreira com uma época no Belenenses (1990/91) e outra no Estrela da Amadora (1991/92).