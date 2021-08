Luisão: «Lutámos muito para aqui estar e vamos continuar»

O sorteio da Liga dos Campeões realizou-se esta quinta-feira em Istambul, com o Benfica a ficar no Grupo E onde irá encontrar Bayern Munique, Barcelona e Dinamo de Kiev. No rescaldo do sorteio Luisão falou à BTV, onde comentou o grupo dos encarnados e fez uma análise dos clubes.





"É um grupo forte. Há dois dias lutámos e tivemos uma noite espetacular para estar entre os grandes. O Bayern Munique dispensa comentários, o Barcelona é o reencontro com um conhecido, o mister Koeman, e o Dinamo Kiev começou a temporada muito forte. Mais importante é que o sorteio está feito, lutámos muito para aqui estar e vamos continuar", começou por dizer.O diretor das águias lembrou ainda o encontro com o PSV e pediu que a mentalidade seja repetida nesta fase de grupos. "O espírito que se viveu naquela noite é determinante, seja para enfrentar qual for a equipa, junto com o trabalho de cada um e com o apoio dos adeptos, conquistámos muito. Lutámos para aqui estar onde estamos hoje", prosseguiu.Questionado sobre a reação de Jorge Jesus ou Rui Costa, o ex-defesa dos encarnados admitiu ainda não ter tido tempo para falar com nenhum dos dois. "Ainda não tive tempo de falar com ele, mas eu conheço o nosso treinador e o nosso presidente, e sei o que cada um está a pensar e não foge dessa ideia de estar preparado para o desafio", concluiu.