Luisão otimista antes do Barcelona: «Vi um feeling positivo nos jogadores»

Luisão observou os jogadores do Benfica animados e unidos antes do encontro com o Barcelona. "Vi um feeling positivo em todos os jogadores. São estes momentos que mostram que estão cada vez mais unidos. Dá para ver no semblante de todos os jogadores esse feeling positivo, não só hoje, mas durante a preparação", disse o diretor-técnico das águias, à ELEVEN.Antes do encontro, o antigo capitão das águias destacou o carácter decisivo do duelo em Campo Nou. "Este jogo é uma final, não há outra forma de o encarar. É uma decisão", atirou, considerando que a troca de treinador no Barcelona é uma "dificuldade" acrescida. Ainda assim, frisou, à BTV: "Vamos encontrar um Barça e o importante é que preparámos todos os cenários."Luisão ainda deixou uma palavra para os 3 mil adeptos do Benfica esperados. "Temos de agradecer, sempre. O estádio é grande, mas fazem ouvir-se. Em cada lugar do estádio, na rua, em frente ao hotel, há um benfiquista", fez notar.