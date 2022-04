Luisão: «Qualquer equipa sente falta de um jogador como Rafa»

O antigo central Luisão mostrou-se confiante para o embate desta quarta-feira com o Liverpool, desvalorizando a ausência de Rafa, por lesão, que será rendido por Diogo Gonçalves no onze."O jogo é complicado para nós pois o terceiro golo deles na Luz tornou tudo ainda mais difícil. Vamos tentar aproveitar os detalhes do que preparámos, sem olhar para a gestão feita pelo técnico deles", começou por dizer o atual diretor técnico do futebol profissional dos encarnados, acrescentando: "Qualquer equipa sente falta de um jogador como o Rafa, mas há outros elementos que estão preparados para jogar."Em pleno relvado de Anfield, o brasileiro admitiu que marcar na fase inicial da partida seria perfeito para o sonho de atingir as meias-finais da Champions. "É importante começar bem e marcar nos primeiros 30 minutos, claro. Isso colocaria o jogo de igual para igual, mas vamos ver o que acontece. Espero que os adeptos desfrutem do jogo", afirmou Luisão em declarações à Eleven.Recordando o triunfo de 2006, o antigo capitão dos encarnados não escondeu alguma emoção. "Este é um estádio emblemático e aconselho aos jogadores do Benfica para desfrutarem desta noite com responsabilidade. Que sintam a pressão do jogo, mas que não fiquem inibidos", frisou Luisão.