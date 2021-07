Luisão reage ao sorteio da Champions: «Vamos estar preparados para tudo»

O Benfica vai defrontar o Spartak Moscovo, treinado pelo português Rui Vitória, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, um "adversário muito difícil", sublinhou Luisão à BTV.





"É um adversário muito difícil, temos de contar com a longa viagem, mas mesmo com essas deslocações, o Benfica está sempre preparado para que tudo corra pelo melhor. O Spartak tem um toque brasileiro, sul-americano, fez uma boa pré-época, mas vamos estar preparados para tudo isso""Se estivessemos a falar de um clube sem a estrutura do Benfica, seria desgastante, mas a logística funciona de maneira que os jogadores já se recuperam na viagem. Pode ser mais desgastante mentalmente, mas na viagem já se preparam": "A UEFA ainda vai tomar essa decisão sobre o público na 1.ª mão, mas a nossa preocupação, o que gostaríamos, é que a UEFA avaliasse a possibilidade de ter público no nosso estádio. Podíamos ter toda a nossa força. A equipa está muito ansiosa para isso. Na rua também vejo os adeptos a questionar-me quando podem voltar, estão com muita vontade. Gostaria muito que o jogo da 2.ª mão fosse um 'bem-vindo' aos adeptos do Benfica"Tudo é tratado com aos pormenores com o nosso treinador, ainda mais agora que já conhecemos o adversário. Rui Vitória é um treinador que passou por aqui e que bem nos conhece e quem nós conhecemos bem. A nossa preparação começa já a ser focada nesse jogo. O nosso adversário começa a competição duas semanas mais cedo e o nosso treinador já faz com que os nossos jogadorse já estejam numa disciplina de competição, num alto nivel. Frente ao Almeria já vi clima de competição e é nesse clima que vamos continuar"