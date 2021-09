Luisão sempre foi o ídolo de Ferro: «Por ser da minha posição, ser capitão e ter a mística que tem»

Ferro tinha apenas 14 anos quando chegou ao Benfica Campus para abraçar esta já longa aventura de águia ao peito. Confessa que os primeiros tempos não foram fáceis, devido à separação da família, mas estar de perto com os ídolos serviu para atenuar as adversidades. E no que diz respeito ao central, confessa que a grande referência que tinha sempre foi Luisão. As razões explicam-se facilmente: "Olhava muito para ele, por ser da minha posição, por ser capitão e ter a grande mística que. Sempre olhei muito para ele", assinalou o número 97 das águias.





Foram muitos anos a viver no Seixal, onde sempre sentiu um grande ambiente de entreajuda entre todos. "Havia apoio de todos os que vivem connosco, os mais velhos tentam ajudar, mesmo que tentem impor algumas regras. Aprendemos muito com isso. Acabamos por não ter a família de sangue, mas tornamo-nos aqui uma família, vamos juntos à escola e é uma família aqui dentro. E temos o apoio de quem está cá mais velho. O senhor João, o Pepa que esteve connosco, o Nené, entre outros, deram-nos muito apoio", recordou o jogador que esta época ainda não se estreou nas opções de Jorge Jesus.Quando é necessário escolher um dos colegas com quem viveu mais divertidos, não tem dúvidas em eleger Raphael Guzzo: "Era sem dúvida o que fazia mais coisas", atirou, tendo revelado uma dessas brincadeiras: "O Diogo Gonçalves e o Guga fazam coisas muito engraçadas, mas foi na equipa B que tivemos mais partidas mais. O Rebocho e o Guzzo pegaram em película aderente e colocaram à volta do carro do Marcos Valente. Andou ele à volta do carro a tirar aquilo tudo", explicou, entre gargalhadas.