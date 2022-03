Luisão será único delegado na partida de hoje

O diretor técnico Luisão vai ser o único delegado do Benfica no encontro de hoje, apurou. Rui Pedro Braz, diretor-geral para o futebol dos encarnados, estãá suspenso 23 dias, depois de ter sido expulso diante do Vizela, protestando por um penálti não assinalado.Ao contrário de outras situações, os encarnados terão apenas um delegado, no caso, Luisão.