Luisão sobre o momento do Benfica: «Estamos a crescer e não sei onde podemos chegar»

O Benfica ainda não perdeu na temporada oficial, soma seis vitórias em seis jogos na Liga Bwin, algo que para Luisão são boas notícias. Contudo, o atual diretor técnico e de performance está "ansioso" para perceber o que pode alcançar a equipa de Jorge Jesus.





"A equipa está num bom momento. Estamos a crescer e não sei onde podemos chegar, sinceramente. Ainda está longe do que a equipa pode alcançar. Isso mostra a preparação para esta época, foi feita ao pormenor e os resultados estão a correr bem com mérito. Fico ansioso para ver onde este Benfica pode chegar", frisou em declarações à BTV.O antigo central internacional brasileiro explicou que a emissão especial feita pelo canal do clube em relação ao Benfica Campus e às equipas de formação não poderia ter a mesma repercussão na equipa principal."Considero-me um jovem formado no clube porque passei por tantas coisas. O futebol profissional não pode ser tao mostrado. É uma outra história (risos). É importante os miúdos da formação entenderem a transição. O futebol profissional é um outro Mundo. Não há tanto acesso", vincou o ex-jogador e ex-capitão das águias.