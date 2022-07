Luizão está fora das contas para a defesa do Benfica

Luizão, central do São Paulo, foi colocado como possível reforço do Benfica, mas esse cenário não se coloca, pelo menos, nesta altura. Surgiram rumores que o clube da Luz teria encetado negociações com a direção da equipa paulista para garantir o jovem que está em final de contrato, mas as águias não estão interessadas em avançar para a contratação do brasileiro.

Com Otamendi, Vertonghen, Lucas Veríssimo, Morato, João Victor, Tomás Araújo e António Silva, Rui Costa e seus pares não pretendem contratar mais nenhum defesa-central a curto prazo. Aliás, nesta altura, como Record deu conta na edição de ontem, o mais provável é a saída de Tomás Araújo, por empréstimo, de modo a que possa atuar com maior regularidade num campeonato mais exigente. Quem tem surpreendido na presente pré-época é António Silva, jovem que parece ter conquistado Schmidt e que tem sido opção regular nos jogos particulares.