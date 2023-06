Lusitano Vildemoinhos diz ter batido a cláusula de... António Silva

De férias na Beira Alta, de onde é natural, António Silva tem aproveitado para fazer várias visitas. Depois de ontem ter estado na APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental), em Viseu, o central do Benfica visitou esta quinta-feira as instalações do Lusitano Vildemoinhos. "Acabou o impasse! Decidimos bater a cláusula de rescisão do António", graceja o clube, numa publicação no Facebook.António Silva não se despediu sem deixar uma camisola sua, em troca de outra dos 'Trambelos'. O jovem formado no Benfica Campus, recorde-se, é natural de Penalva do Castelo e está a queimar os últimos cartuchos destas mini-férias junto da família, antes de se juntar à Seleção Nacional na próxima terça-feira.









