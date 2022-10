Luz virou um inferno

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estádio da Luz vestiu-se de gala para receber o Benfica-PSG e o ambiente que se viveu ontem foi um luxo. Tudo começou ainda antes do encontro, com os responsáveis dos encarnados a prepararem uma coreografia com cartolinas que os benfiquistas levantavam e iam virando, criando um efeito especial de uma águia gigante. "Voa por nós", lia-se numa tarja.

Mas isso foi apenas o início de uma grande onda de apoio que se sentiu durante os 90 minutos. Num ambiente ensurdecedor, o "Eu amo o Benfica" ou "eu sou do Benfica com muito orgulho e muito amor" foram alguns dos cânticos mais ouvidos.