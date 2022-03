Luz viu André Almeida e João Mário

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com o Benfica a bater o Estoril por 2-0, Nélson Veríssimo mexeu na equipa e lançou dois jogadores que há muito não eram opção... por razões diferentes. Três semanas volvidas, o médio João Mário, de 29 anos, voltou a competir, depois de três jogos seguidos sem sair do banco de suplentes.





Por seu lado, o capitão André Almeida, que entrou a 6 minutos do final, pisou o relvado depois de uma ausência de 46 dias. O defesa, de 31 anos, falhou quatro partidas por opção do técnico dos encarnados, mas, pelo meio, esteve a contas com uma lombalgia, lesão que o afastou de quatro partidas.