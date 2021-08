Madueke pronto para ser dor de cabeça para o Benfica

Madueke está apto para defrontar o Benfica. O extremo do PSV tinha apresentado queixas no tornozelo direito, na vitória frente ao Cambuur, por 4-1 do último sábado, mas Roger Schmidt confirmou a disponibilidade do extremo, de 19 anos. Aliás, o jogador treinou ontem sem limitações, segundo foi possível verificar nos 15 minutos abertos à comunicação social. O jovem inglês, também com nacionalidade nigeriana, tem sido uma das referências dos holandeses neste início de temporada, com seis golos em oito jogos, e foi um dos maiores desequilibradores na 1ª mão do playoff.

Tendo em conta a presença de Madueke na equipa inicial, Bruma deverá arrancar no banco. Na Luz, o português entrou aos 71’, precisamente para o lugar do inglês.