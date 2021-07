«Rui Costa é presidente do Benfica por substituição durante a suspensão de funções de Vieira»

Manuel Magalhães e Silva, advogado de Luís Filipe Vieira, falou este sábado aos jornalistas, à saída do Tribunal Central de Instrução Criminal, após o seu cliente ter sido ouvido pelo juiz Carlos Alexandre.

Em declarações prestadas hoje, Magalhães e Silva explicou falou também do papel que Rui Costa atualmente exerce no clube. "Nos termos estatutários, o Rui Costa é presidente em exercício por substituição durante a suspensão de funções de Luís Filipe Vieira", começou por esclarecer, afirmando que Luís Filipe Vieira "não enviou nenhuma mensagem para os benfiquistas", algo que fará em tempo oportuno.

Medidas de coação

"São manifestamente excessivas em face do que está escrito na indiciação. Não estão indiciados factos que constituam crime. As pessoas que não comentem o que não sabem. Se querem comentar os atos relativos ao processo, têm de ler com todo o cuidado a indiciação do Ministério Público."

Caso de Alcochete

"Quando se tratou do caso de Alcochete, houve decisões várias em que estávamos perante um caso de terrorismo. Sobre isso há 12 acórdãos e depois foram todos absolvidos porque depois consideraram que seria um disparate enorme."

Recurso?

"Sou defensor do Sr. Luís Filipe Vieira para este processo. Não sou o seu representante. A partir do momento em que se pode dirigir à Comunicação Social, será ele a fazê-lo. Em termos práticos, pode não ter utilidade apresentar o recurso, devido ao tempo existente."