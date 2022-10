Mais de 3 mil portugueses estarão esta terça-feira (20 horas) no Parque dos Príncipes, que terá lotação esgotada, para apoiar o Benfica frente ao PSG.Além dos bilhetes disponibilizados ao Benfica, acredita-se que vários emigrantes conseguiram entrada por outra via. Em 2013, estiveram mais de 10 mil nas bancadas do estádio do PSG.