A receção do Santa Clara ao Benfica atraiu mais de 500 emigrantes residentes no Canadá e nos Estados Unidos, que viajaram até aos Açores.A proximidade e facilidade de voos para a ilha de São Miguel foi o mote para centenas de adeptos, principalmente dos encarnados, aproveitarem para encher as bancadas do Estádio de São Miguel. Estes portugueses que vivem deslocados contribuíram para a maior enchente da época do clube açoriano: estiveram 9.701 pessoas a assistir à partida. Quando ainda faltavam duas horas para a bola começar a rolar, já as filas para entrar no recinto desportivo eram muito longas.