«Mais euritos de valorização»: conhecidos adeptos do Benfica analisam vitória frente ao Marítimo

O Benfica venceu sábado o Marítimo por 1-0 com o golo a ser marcado por Darwin logo aos 2'. Record ouviu conhecidos adeptos das águias sobre o jogo.





José Augusto, ex-jogador: "O golo aos 2 minutos fez com que o jogo parecesse fácil, o que nunca é verdade no futebol. Em certos momentos, o Benfica esteve por cima, mas não soube aproveitar e desperdiçou algumas ocasiões de golo. No final, fica o mais importante: o triunfo.”

Gaspar Ramos, ex-dirigente: "Foi um jogo na linha do que tem acontecido. Um Benfica pouco esclarecido, que se sujeitou a alguma pressão do Marítimo. O treinador optou por poupar alguns elementos a pensar no FC Porto e isso também se refletiu na equipa.”

António Raminhos, humorista: "Ainda há hipóteses de chegar ao título, mas temos de estar concentrados no que resta do campeonato... falo do PSV! Que é onde está o novo treinador do Benfica. Quando ao jogo na Madeira, valeu pelo golo de Darwin... são mais uns euritos de valorização.”