«Mais um penálti por marcar sobre o Draxler»: as reações à vitória do Benfica sobre o Famalicão

ouviu conhecidos adeptos das águias em relação ao triunfo frente ao Famalicão (0-1) , na 6.ª jornada da Liga Bwin."Estes jogos entre a Champions são sempre difíceis. O mais importante era o resultado. A primeira parte foi equilibrada, voltámos a estar melhor na segunda. Florentino esteve muito bom e o António mostra uma maturidade pouco normal para a sua idade"."Vitória curta mas merecida. O Benfica controlou do início ao fim, apenas com uma jogada perigosa do Famalicão, para bela defesa do Odysseas. O domínio intenso na segunda parte resultou em golo e a partir daí foi gerir o resultado com segurança"."A equipa esteve bastante concentrada e foi a única que quis vencer. Apesar do cansaço, foram muito maduros. Uma nota: apesar da confiança total no treinador, faltam oportunidades a Henrique Araújo. Mais um penálti por marcar sobre o Draxler...".