Málaga aponta ao encaixe de 5 milhões com a saída de Ricardo Horta para o Benfica

O Málaga conta receber uma verba a rondar os 5 milhões de euros com a transferência de Ricardo Horta do Sp. Braga para o Benfica . O clube andaluz detém uma parte importante dos direitos económicos do jogador. O diretor-desportivo Manolo Gaspar falou ao nosso jornal em 67 por cento do passe.No entanto, a imprensa espanhola assegurou ontem que apenas 33 por cento estão na posse do clube. A restante parte é detida por outras entidades (apenas clubes ou SAD podem possuir direitos económicos). O Málaga fez saber que está preparado para recorrer para organismos internacionais e tribunais desportivos caso não seja respeitado o acordo existente.