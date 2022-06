Málaga "espectador" no negócio Ricardo Horta: «Há ofertas, mas não podemos fazer muito mais»

Ricardo Horta deixou o Málaga em 2016, mas é por estes dias um dos nomes mais falados nos corredores do La Rosaleda. Tudo por conta da verba que os andaluzes esperam receber pela eventual transferência do internacional português para o Benfica. À imprensa do país vizinho, o diretor desportivo dos andaluzes assume a expectativa para ver o que sucede e diz-se atento a todos os movimentos."Somos uma parte importante no Ricardo Horta", disse Manolo Gaspar, apontando à percentagem que o Málaga ainda tem do jogador, uma parcela que, ainda assim, opta por não divulgar "por confidencialidade". O que não é segredo é o interesse do Benfica e, por isso, o clube espanhol está atento, mesmo que na condição de "espectador". "Temos de estar informados. Há ofertas, mas não podemos fazer muito mais. Oxalá que haja uma operação e que o Málaga saia beneficiado, porque seria muito bom para nós", assumiu o dirigente, em conversa com o portal 'ElDesmarque'.Na mesma declaração, Manolo Gaspar lembrou ainda quando viajou ao nosso país para negociar a venda da percentagem ao Sp. Braga, isto numa altura em que o clube vivia uma fase economicamente delicada. "Agora a situação mudou e estamos sentados a ver o que acontece", apontou o dirigente, assumindo depois que "seria importante" qualquer encaixe feito nesta fase.