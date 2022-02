Malas de dinheiro na mira da Polícia Judiciária

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Polícia Judiciária está a investigar malas de dinheiro no Benfica, noticia esta quarta-feira o ‘Correio da Manhã’ . O diário da Cofina revela que uma "testemunha aponta saída de notas para empresa de Luís Filipe Vieira" e que as contas bancárias estão a ser "escrutinadas para seguir rasto dos pagamentos a Bruno Paixão".Por outro lado, a Polícia Judiciária efetuou buscas domiciliárias ao empresário José Bernardes, tendo apreendido três agendas, adiantou a revista ‘Sábado’, no seu site.