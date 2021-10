'Maldição' na ala esquerda do Benfica na Trofa: Gil Dias e Lázaro saíram lesionados

A ala esquerda do Benfica no duelo com o Trofense tem tido vários problemas com lesões. Primeiro foi Gil Dias, que hoje mereceu uma oportunidade no onze encarnado mas que acabou por sair aos 30', com queixas na coxa esquerda. Para o seu lugar entrou Valentino Lázaro, que aos 51' também teve de ser substituído por motivos físicos.





Assim, foi André Almeida quem foi para a ala esquerda, com Ferro a assumir uma posição no trio de centrais.