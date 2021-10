Man. City e United entre os espiões no Benfica-Bayern Munique

Nas bancadas do Estádio da Luz estiveram olheiros de 18 clubes europeus a observar atentamente o apetecível embate entre Benfica e Bayern. Na lista há a destacar as presenças dos ingleses do Manchester City, Manchester United, Everton e Wolverhampton, dos alemães do Bayer Leverkusen, Friburgo, Colónia, Borussia Dortmund e Wolfsburg, e ainda a Juventus, a Atalanta e o Sevilha.





Os presidentes da FPF e da Liga, Fernando Gomes e Pedro Proença, respetivamente, estiveram na tribuna do Estádio da Luz, assim como muitos ex-jogadores, entre os quais António Veloso, Toni, Shéu Han, Artur Moraes e Mantorras. O selecionador da Polónia, Paulo Sousa, ficou num camarote. Na bancada estiveram também presentes as atletas olímpicas Bárbara Timo e Telma Monteiro.