Man. United pondera ataque a Gonçalo Ramos no mercado de janeiro

Gonçalo Ramos não saiu do Benfica no mercado de verão, mas isso não quer necessariamente dizer que irá terminar a época na Luz. É que de Inglaterra chegam esta segunda-feira informações de que o Manchester United estará a ponderar avançar para uma oferta no mercado de janeiro, muito por culpa dos problemas ofensivos que Erik Ten Hag tem tido, que poderão obrigá-lo a ir de urgência ao mercado em busca de um novo homem de área.Sem os lesionados Anthony Martial e Marcus Rashford, o técnico holandês veria com bons olhos a chegada de um avançado para jogar como referência e é nesse perfil que encaixa o jovem goleador do Benfica, de 21 anos, que conta com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.Além dos ingleses, o 'The Sun' adianta ainda que o Bayern Munique estará também a seguir atentamente os passos de Gonçalo Ramos, avançado que neste arranque de época já leva 8 golos em 12 jogos.