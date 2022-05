Manchester City, Barcelona, Bayern e Liverpool atentos a Henrique Araújo, dizem italianos

Henrique Araújo é uma das pérolas mais cintilantes da formação do Seixal. O jovem avançado do Benfica, que brilhou com um hattrick na final da UEFA Youth League conquistada diante do RB Salzburgo, tem vários emblemas europeus atrás do seu concurso e que fazem com que seja um dos ativos benfiquistas a mais ter em conta na próxima janela de transferências.

De acordo com o jornal italiano 'Corriere dello Sport', o internacional sub-21 português é seguido por Manchester City e Barcelona. A estes dois colossos, juntam-se ainda Bayern Munique, clube que segundo a mesma fonte já reuniu informações sobre o jovem ponta-de-lança, e ainda o Liverpool, que terá Henrique Araújo debaixo de olho há já algum tempo.

Para além do desempenho absolutamente decisivo na conquista europeia das águias, Henrique Araújo soma, até ao momento esta temporada, um total de 14 golos e cinco assistências pela equipa B do Benfica, na Liga 2, e ainda um golo em cinco jogos já realizados pela equipa principal dos encarnados.