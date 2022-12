Manchester City quer amarrar Perrone

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Man. City está preparado para bater a cláusula de rescisão de Máximo Perrone (7,5 milhões de euros), adiantou o jornalista italiano especializado em transferências, Fabrizio Romano. O médio do Vélez Sarsfield é visto como uma das maiores promessas do futebol argentino e está na agenda do clube da Luz, que já fez contactos exploratórios.





Os encarnados, como o nosso jornal adiantou ontem, estão a avaliar a contratação do jogador, de 19 anos e cujo contrato termina no final de 2023. Segundo Romano, o médio pode mudar-se para Inglaterra depois da Taça Sul-americana sub-20.