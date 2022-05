Manchester United firme por Darwin Núñez

O Manchester United está firme na contratação de Darwin Núñez, procurando antecipar-se à concorrência de Real Madrid e Liverpool. De acordo com o ‘90 min’, os responsáveis do clube inglês estão em conversações com intermediários. O internacional uruguaio, de 22 anos, é agora representado pelo argentino Eugenio López, que trabalha de perto com o superagente português Jorge Mendes.

Mesmo tendo falhado o apuramento para a Liga dos Campeões – vai disputar a Liga Europa –, o sexto classificado da última edição da Premier League quer assegurar a contratação do ponta-de-lança, que na temporada finda marcou 34 golos em 41 jogos realizados.

O Manchester United, que perdeu Edinson Cavani, conta com o firme desejo do melhor marcador da última edição da Liga Bwin em jogar em Inglaterra, apesar de ter tubarões espanhóis como pretendentes, com o Real Madrid à cabeça e o Atlético Madrid também bastante atento.

Como adiantou o ‘Daily Mirror’, o novo treinador do Manchester United, Erik ten Hag, pediu aos responsáveis do clube de Old Trafford para canalizar o dinheiro estipulado para reforços (135 milhões de euros) para as contrações de Darwin e do central holandês Timber.