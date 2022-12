Manchester United vai avançar por Gonçalo Ramos, adianta a ESPN

O interesse do Manchester United em Gonçalo Ramos não é novo, mas esta quarta-feira surgiu uma novidade nesse tema. De acordo com a ESPN, os red devils vão avançar em breve com contactos junto do Benfica para saber as condições e disponibilidade das águias em transferir o jovem avançado na reabertua do mercado. Ramos, recorde-se, tem contrato com o Benfica até 2026 e está blindado por uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

De acordo com a mesma fonte, Erik ten Hag terá feito saber à direção do clube que necessita de um avançado para suprir a saída de Cristiano Ronaldo, tendo ainda referenciados nomes como Cody Gakpo, Rafael Leão e João Felix.

Ora, deste quarteto, escreve a mesma publicação, João Félix seria aquele que estaria mais disponível para uma mudança, mas o valor exigido pelo At. Madrid (100 milhões de euros) é visto como problemático. Uma solução seria um empréstimo com opção de compra no final da época.