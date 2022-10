Manchester United viu António Silva

A evolução de António Silva não tem passado despercebida aos 'tubarões' europeus. O jornal 'The Mirror' noticiou ontem que o Manchester United enviou observadores ao jogo do Benfica com o Paris Saint-Germain, para a Liga dos Campeões, para ver de perto a atuação do defesa-central, de 18 anos.

De acordo com a mesma fonte, Erik Ten Hag procura um jovem central para a próxima época e António Silva encaixa nesse perfil pelo potencial que vem demonstrando. Recorde-se que o jogador renovou recentemente com o Benfica até 2027, com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.