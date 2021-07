Mandado de detenção diz que Vieira lesou a SAD do Benfica

O mandado de detenção de Luís Filipe Vieira diz que o presidente do Benfica lesou a SAD do clube da Luz, através do desvio de comissões de transferências de jogadores. A informação está a ser avançada pela CMTV.





O 'Correio da Manhã' adianta ainda que "o empresário Bruno Macedo está envolvido no esquema que contava com o apoio de várias empresas no estrangeiro".Além de Luís Filipe Vieira, foram detidos o seu filho Tiago Vieira, o empresário José António dos Santos, conhecido como "o rei dos frangos", e o agente desportivo Bruno Macedo.Está previsto que os detidos sejam presentes na quinta-feira a primeiro interrogatório judicial com vista à aplicação de medidas coação, tendo em conta "indícios já recolhidos, com vista a acautelar a prova, evitar ausências de arguidos e prevenir a consumação de atuações suspeitas".Nos mandados de detenção e busca participaram 66 Inspetores Tributários, entre os quais da Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais (DSIFAE) e nove elementos do Núcleo de Informática Forense desta direção.O 'Correio da Manhã' revelou os três jogadores envolvidos nas transferências que estarão na base da acusação do Ministério Público, envolvendo comissões de 2,5 M€. Trata-se de dois avançados paraguaios (Cláudio Correa e Derlis González), ambos provenientes do Rubiu Nú, e ainda o brasileiro César Martins, que na última época representou o Farense. Note-se que os dois primeiros foram vendidos na temporada 2013/14 à Master International FZC (conforme se pode ler no Relatório e Contas da SAD do 3.º trimestre 2013/2014), a troco de 1,7 milhões de euros.