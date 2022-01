E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Um protesto promovido pelo ‘Resgatar o Benfica’, um “grupo fomado por sócios anónimos”, como se intitula, foi marcado para quarta-feira, por ocasião do jogo com o Gil Vicente.

Na conta no Twitter, criada este mês, o ‘Resgatar o Benfica’ explica que foi formado por vários sócios que se juntaram por “amar demasiado o Benfica”. “Não nos revemos nisto. Iremos ter várias iniciativas ao longo do ano até esta corja sair do clube. A primeira é já dia 2. Pelo Benfica sempre, sem mais nenhuma motivação”, lê-se.

A primeira parte do protesto terá lugar às 18h00, no Alto dos Moinhos. Depois, ao minuto 10, o movimento apela a que os protestantes se levantem e mostrem lenços brancos.