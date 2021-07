Manifestação de apoio a Vieira marcada para domingo no Estádio da Luz

Uma manifestação de apoio a Luís Filipe Vieira foi agendada para domingo, às 19 horas, no Estádio da Luz.





A demonstração pública de "gratidão e solidariedade" ao ex-presidente, ainda em prisão domiciliária, está marcada para uma hora antes do último jogo de preparação do Benfica na pré-época, que ocorre a partir das 20 horas, ante o Marselha.Esta é a primeira vez que uma tomada de posição abonatória pró-Vieira acontece depois de o ex-líder ter vivenciado várias manifestações no mesmo local, antes de ser detido, mas a exigir a saída do clube.