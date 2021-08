Mantorras: «Tinha a camisola '9' do Sporting nas minhas mãos, mas tudo mudou numa noite»

Pedro Mantorras, antigo avançado do Benfica, revelou em entrevista ao 'Sagrado Balneário' do Canal 11, que será divulgada na íntegra na noite desta sexta-feira, que em 2001 esteve muito perto de assinar pelo Sporting.

"Tinha muitas propostas. Tinha uma que era do Sporting, eu já tinha a camisola do Sporting nas minhas mãos. Já tinha conversado com os dirigentes do Sporting, já tinha a camisola número '9' do Sporting. A loja do Sporting fechou e já tinham tudo com as camisolas número '9' do Mantorras. Só que o Dr. Roquette [antigo presidente do Sporting] tinha viajado não sei para onde. No dia seguinte eu ia ser apresentado no Sporting. Nessa noite, mudou tudo", atirou, afirmando que uma conversa com o antigo presidente das águias, Manuel Vilarinho, acabou por ser determinante no seu futuro.

"Apareceu o presidente do Benfica na altura, Manuel Vilarinho, e disse: 'Tu vais ser jogador do Benfica. Não sei como, mas vais ser jogador do Benfica'. Nessa noite mudou muita coisa. E deram-me uma camisola, também com o número '9', do Benfica. E eu assinei com o Benfica", acrescentou.

"Pressão não funcionava comigo"

"Eu não tinha pressão nem sentia ansiedade. Eu não tinha isso. Eu colocava os 'headphones' nos ouvidos e quando tirava já estava concentrado no jogo. Havia pessoas que não comiam no lanche. Eu comia tudo o que estava à minha frente. Devorava tudo, fosse contra FC Porto, Sporting... isso comigo [a pressão] não funcionava. Era só dentro das quatro linhas e acabou. [Antes do jogo] disseram-me: 'Pedro, é o Sporting'. E eu disse: 'O Sporting é igual aos outros adversários, só o nome é que é mais pesado.' Diziam-me: 'Pedro, tu és um abono na nossa família. Faz o que tu quiseres lá no ataque. Nós vamos defender'. Só me atiravam bolas lá para a frente. Chegou o Sporting, ganhámos 3-1. Foi um 'show'. Naquela noite já podia ir embora", terminou.