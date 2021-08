Manuel Campos renova contrato com o Benfica

O Benfica oficializou esta quarta-feira a renovação de contrato de Manuel Campos, médio de 18 anos, que vai cumprir a quarta temporada com a camisola das águias.





Em declarações ao site oficial do clube, Manuel Campos agradeceu pela "demonstração de confiança" do Benfica nas suas capacidades, afirmando que o novo vínculo com o clube acaba por aumentar os índices de motivação. "A palavra que define a renovação é motivação. A renovação é uma demonstração de confiança do Clube e nós temos de nos sentir motivados para continuar a dar o nosso máximo, a trabalhar e a evoluir", começou por dizer, o jogador que na última temporada chegou a alinhar pela formação sub-23 das águias."Desde pequenino que jogo futebol, muito por influência do meu pai e do meu avô, que foram jogadores profissionais e que me incentivam muito a seguir este sonho.""Este centro de estágios é um espetáculo. Temos de aproveitar estas condições que o Benfica nos dá porque é tudo o que precisamos para podermos chegar onde queremos", terminou.