Manuel Fernandes e os treinos no Everton 'às escondidas' do Benfica: «Podia ter tido problemas»

Manuel Fernandes, antigo médio do Benfica, confessou em entrevista ao portal 'Obstructed View' que fez tudo para rumar ao Everton a título definitivo, aquando do seu empréstimo à formação inglesa, em janeiro de 2007, numa altura em que ainda representava as águias."Acreditem quando digo isto. Fui contra o meu clube para fazer com que o acordo [com o Everton] acontecesse. Contra o clube que proporcionou a minha estreia profissional, que fez de mim um jogador profissional. Estava no Benfica desde os oito anos, devo-lhes tudo. Mas fui contra eles porque queria jogar no Everton", começou por explicar.E prosseguiu: "O empréstimo ao Everton correu muito bem, mas tive de voltar para o Benfica porque era jogador deles. Até tive a oportunidade de ir para o Manchester City, Sven Goran Eriksson ligou-me pessoalmente... Mas só havia um sítio onde eu queria estar e era no Everton".Manuel Fernandes frisou a vontade de rumar a Inglaterra era tanta que chegou a treinar nos toffees... às escondidas. "As pessoas no Everton sabem isto, mas até treinei lá uma semana quando não devia ter lá estado. Era jogador do Benfica, já não estava emprestado, e o clube podia ter tido problemas. O Benfica tinha um jogo de qualificação para a Liga dos Campeões e o treinador naquela altura [Fernando Santos] não queria que eu saísse. Queria que eu jogasse aquele jogo. O David Moyes [técnico do Everton à data] ligou-me e disse: 'Se jogares pelo Benfica não vou conseguir inscrever-te na UEFA. Vais ser importante para nós na Europa'".O médio acabou mesmo por falhar a partida e o Benfica "não ficou feliz". "Foi um grande problema. Eu fui claro quando disse que queria voltar ao Everton, tive de forçar. Então acabei por voltar e treinar com o plantel mesmo sendo jogador do Benfica. Precisámos de manter segredo, porque não era permitido. Até fecharam o centro de treinos para que ninguém descobrisse que eu estava lá", rematou.