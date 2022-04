Manuel Fernandes vai ao baú para dar sorte ao Benfica: «O dia em que foi feita história em Liverpool»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Manuel Fernandes (@mfernandes1818)

Manuel Fernandes, ex-jogador do Benfica, recorreu ao baú para lembrar o dia em que as águias derrotaram o Liverpool em Anfield, por 2-0, e carimbaram o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões."O dia em que foi feita história em Liverpool", escreveu o médio, na legenda de uma foto referente a essa partida. Assim, o internacional português, que joga agora nos gregos do ApollonSmyrnis, anseia por um êxito semelhante esta quarta-feira quando o Benfica defrontar novamente a formação inglesa, desta feita para lutar pelo apuramento às meias-finais. "Boa sorte ao Benfica para amanhã", expressou.À Eleven Sports, o médio recordou essa partida. "Um ponto determinante desse jogo foi o golo do Simão, mesmo antes de acabar a 1.ª parte. Deu-nos um boost e tornou a missão do Liverpool muito mais difícil. Ainda por cima, naquela altura valiam os golos fora. E também acreditar que era possível ganhar num campo difícil. Eles eram campeões da Europa", começou por dizer, fazendo em seguida a antevisão ao jogo de amanhã: "Vai ser muito compllicado. É como se eles estivessem a jogar com mais um. Obviamente, há sempre a possibilidade de ganhar. Eles são favoritos. Não só pela vantagem de 3-1 e por jogarem em casa. Mas o ambiente vai contra o Benfica. Não é o típico ambiente onde as coisas possam começar a correr menos bem para o Liverpool, os adeptos não vão deixar de apoiar"."Penso que o Benfica é mais forte a nível individual do que em 2005/06. Mas em contrapartida, o Liverpool também é mais forte. Para o Benfica passar esta eliminatória, vai precisar de um bocado de sorte. Não só por este Liverpool ter um plantel tão rico e jogadores com tanta qualidade. Só o facto de se darem ao luxo de ter tido o Firmino a suplente nos últimos jogos, revela o tipo de equipa de que estamos a falar. Para ganhar este jogo, se o Benfica conseguir fazer um golo cedo, abre várias possibilidades. Mas mesmo assim, vai continuar a ser um jogo muito difícil. Tendo em conta o 3-1, com 2 golos de vantagem e esperar que o Liverpool não faça golo. Jogando em casa, mais o estado de forma em que se encontram. Mas não se perdem jogos, antes de começar o jogo. Por isso, não vejo porque não se possa acreditar que com um pouco de sorte - vamos dizer um pequeno milagre - as coisas não possam acontecer", finalizou Manuel Fernandes.