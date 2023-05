Manuel José critica jogadores do Benfica: «Não têm caráter»

Sem papas na língua, Manuel José não demora em identificar culpados caso o Benfica não celebre o título de campeão nacional. E não poupa os jogadores, que diz "não se assumirem". "Isto não tem que ver com o treinador, tem que ver com a falta de caráter e de personalidade dos jogadores, que não se assumem como líderes do campeonato. Fizeram um trabalho notável até ao jogo com o FC Porto e agora, quando as coisas aqueceram, não têm a frieza e o caráter para se afirmarem como principal candidato a ganhar o campeonato", atirou o antigo técnico das águias, à Rádio Renascença, antes de frisar: "Primeiro renovaram o contrato com Roger Schmidt e era o melhor do Mundo, agora já põem em dúvida as qualidades do treinador. Mas eu fui treinador durante 36 anos, sei bem como funciona."

Manuel José, que orientou os encarnados em 1996/97 e início de 1997/98, reconhece muita importância à partida que se aproxima. "Chegou a hora da verdade para o Benfica ser campeão, quem o quer ser tem de assumi-lo. Os jogadores têm de o fazer", acrescentou o português, de 77 anos, que se afastou do futebol em 2017/18. Nessa temporada, esteve no Wadi Degla, do Egito, como coordenador técnico.