Manuel José e o momento do Benfica: «Intranquilidade total dentro e fora do relvado»

Benfica e Boavista medem forças esta noite nas meias-finais da Allianz Cup (19H45) e Manuel José, que já treinou as duas equipas, sublinha a importância do encontro no momento que os encarnados atravessam."O Benfica está a atravessar uma fase muito difícil. Um desaire hoje afeta não só a equipa, mas a direção, o presidente Rui Costa, toda a gente. Vai aumentar a revolta e a contestação que já tem acontecido, intranquilidade total que tem existido dentro e fora do relvado", afirmou à Antena 1, sublinhando que os encarnados, "jogando em casa emprestada. vão ter uma pressão menor, mas a responsabilidade de ganhar é sempre a mesma".E prosseguiu: "O Benfica não é uma equipa confiante neste momento, está numa mudança de modelo de jogo também e isso também necessita de algum período de adaptação e, consoante os resultados imediatos, não é fácil. O Boavista pode dar muito trabalho porque vai para campo com o espírito do treinador que, como jogador, era um guerreiro em campo. O Boavista tem muito pouco a perder e com Petit a equipa tornou-se mais agressiva, dinâmica".