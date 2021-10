Manuel Vilarinho: «É muito agradável ver esta afluência porque o vencedor está encontrado»

Manuel Vilarinho debruçou-se sobre a afluência que poderá ser recorde nas eleições e mostrou-se satisfeito até porque o "grande vencedor está encontrado", sem revelar quem tem em mente.





"Gosto de ver isto. Nos últimos 20 anos têm havido eleições com grande afluência de sócios. Hoje é um dia especial, vendo os sócios a participar… É muito mais agradável porque, em princípio, o grande vencedor está encontrado, como dizem todas as crónicas e sondagens. Sendo assim e vindo tanta gente, é de elogiar. Vêm-me as lágrimas aos olhos. A família é boa. Em períodos de crise, antigos dirigentes e pessoas que não fazem parte da organização não deviam falar tanto para os media", vincou o antigo presidente das águias à BTV, sublinhando o que quer para o mandato do novo presidente."Há que saber estar, ter transparência e nada de colocar o clube nas parangonas. Têm de ser pessoas como deve ser e continuar com aquilo que o Benfica já foi. Temos de lutar e passar a ser aquilo que já fomos em tempos bem idos", reiterou Vilarinho.