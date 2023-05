Manuel Vilarinho: «Há muito que não via um presidente do Benfica e um treinador educados»

Manuel Vilarinho, ex-presidente do Benfica, explicou como se sentiu pela conquista do mais recente campeonato de futebol e desvendeu que até se comoveu com a presença do plantel nos Paços do Concelho lisboeta."Vivi como qualquer benfiquista que se preze, até me veio lágrima de alegria ao olho com a ida à Câmara Municipal. Passámos aqui anos muito dolorosos e isto compensou, já me esqueci do mal. Mas convém lembrar sempre para não voltar a repetir. Eu tenho desculpa, eu não podia ser campeão de nada, não tinha dinheiro nem jogadores", vincou à BTV, entre risos, lembrando sucintamente o mandato cumprido entre 2000 e 2003.Instado a comentar a presidência de Rui Costa, Vilarinho deixou no ar uma comparação dura com Luís Filipe Vieira, o antecessor do atual líder das águias. Uma das coisas que me faz gostar muito do Benfica nestes tempos modernos é que há muito que não via um presidente e um treinador educados, educadíssimos... Faz muita diferença porque os outros comportam-se de outra maneira. É um temor referencial", deu conta o antigo presidente, explicando que não vai ao Estádio da Luz."Acompanho de fora, não vou ao estádio. Há uns anos senti-me lá mal de saúde. Foi o coração que deu um 'toque'. Vibro mas estou calado. Eu engulo. Obrigado e Viva o Benfica!", referiu Manuel Vilarinho.