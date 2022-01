'Marca' avança que o Benfica quer 'reaver' Florentino já este mês

Florentino Luís encontra-se emprestado ao Getafe até ao final da temporada, pelo Benfica, mas as águias querem recuperar o médio português já nesta janela de transferências, segundo noticia o jornal 'Marca'.De acordo com a mesma fonte, o clube liderado por Rui Costa contactou o emblema espanhol que figura no 17º posto do campeonato do país vizinho para perceber qual é a disponibilidade de recuperar o jogador, de 22 anos, formado no Benfica Campus.A cedência ao Getafe incluiu uma opção de compra por parte do clube de Madrid que poderá ser exercida por 10 milhões de euros referentes a 50 por cento do passe de 'Tino'. Este é um cenário que dificilmente pode ocorrer neste momento atendendo à utilização do jovem médio pelo técnico Quique Flores, também ele ex-Benfica.Nos azulones, Florentino conta 14 presenças oficiais em 2021/22, apenas oito delas como titular. O médio-defensivo rubricou um contrato com os encarnados até junho de 2024 e está blindado por uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.Na Luz, sagrou-se campeão português em 2019 quando Bruno Lage era o treinador das águias.