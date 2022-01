'Marca' garante que Darwin é a prioridade... número 2 para o ataque do At. Madrid

O Atlético Madrid continua atento a Darwin Núñez e já estabeleceu que vai atacar a contratação do jogador do Benfica... caso não consiga a prioridade que milita no campeonato italiano. De acordo com o jornal 'Marca', a equipa onde milita a ex-João Félix tem como prioridade reforçar o ataque com Dusan Vlahovic, avançado sérvio da Fiorentina que é neste momento o melhor artilheiro da Serie A.Aos 21 anos, Vlahovic soma 16 golos marcados em 20 jornadas e os colchoneros têm-no no radar, depois de já terem visto ser rejeitada uma proposta de 60 milhões de euros no último verão. Face à rivalidade de outros tubarões europeus, o Atleti pode virar-se para o dianteiro do Benfica, no caso de fracassar a contratação de Vlahovic.Contudo, a cotação de Darwin também é elevada. O avançado, de 22 anos, é o melhor marcador da Liga Bwin (13 golos, a par de Luis Díaz) e está já na melhor temporada da carreira a faturar. Com o Benfica, tem contrato até junho de 2025 e está blindado com uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.Recorde-se que Darwin fixou-se como o jogador mais caro da história do Benfica em 2020 quando o clube da Luz desembolsou 24 milhões de euros pela contratação do jovem dianteiro ao Almería, do segundo escalão do futebol espanhol.