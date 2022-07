'Marca' garante que o Benfica abdicou de contratar Reinier

Nas últimas duas temporadas, o brasileiro, de 20 anos, esteve cedido aos alemães do Borussia Dortmund. Na formação germânica, Reinier cumpriu 39 jogos oficiais e apontou um golo.

Reinier deixou de fazer parte dos planos do Benfica para a nova temporada, de acordo com o que informa o jornal 'Marca'. O criativo brasileiro, de 20 anos, tem integrado a pré-temporada do Real Madrid, clube com o qual tem contrato válido até junho de 2026.O jogador contratado pelos merengues em 2019 era um alvo dos encarnados para 2022/23, depois da transferência de Mario Götze ter caído por terra e o alemão ter rumado ao Eintracht Frankfurt. "Os portugueses não passaram da primeira fase [de negociações] e já não são uma opção para o ex-Flamengo", garante o diário espanhol.