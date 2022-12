Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Marçal: «Benfica prometeu-me que ia continuar no plantel. Tinha um contrato do Sporting em cima da mesa...» Agora no Botafogo, jogador brasileiro diz que Luís Castro "é um melhores treinadores" com quem trabalhou





• Foto: Paulo Calado